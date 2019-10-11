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Hatay kamyonun çarptığı genç öldü

1 saat önce

Kamyonun çarptığı genç öldüHATAY'ın Kırıkhan ilçesinde kamyonun çarptığı Mustafa Bozoğlan (27), hayatını kaybetti.

Kamyonun çarptığı genç öldü

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde kamyonun çarptığı Mustafa Bozoğlan (27), hayatını kaybetti.

Kırıkhan ilçesi Özsoğuksu Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında Mustafa Bozoğlan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na ait kamyonun çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bozdoğan, hayatını kaybetti. Bozoğlan'ın cenazesi otopsi için Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bozoğlan'ın intihar amaçlı kamyonun önüne atlamış olabileceği iddia edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Kırıkhan Topboğazı Jandarma Karakolu ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Hatay kamyonun çarptığı genç öldü

Kırıkhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:46 Kaynak: DHA
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