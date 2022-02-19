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HATAY-KAPATILMAYAN KANALİZASYON KANALLARINDAKİ ELEKTRİK KABLOLARI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

HATAY-KAPATILMAYAN KANALİZASYON KANALLARINDAKİ ELEKTRİK KABLOLARI ORTAYA ÇIKTI

19.02.2022 15:18

HATAY'ın Samandağ ilçesi Çevlik Mahallesi'nde kanalizasyon yapımı için açılan kanallar kapatılmadı.

HATAY'ın Samandağ ilçesi Çevlik Mahallesi'nde kanalizasyon yapımı için açılan kanallar kapatılmadı. Yer yer su dolu olan kanallardan geçen yer altı elektrik hatları da açıkta kaldı. Sokak aralarındaki kanallar, evlerine girip çıkan vatandaşlara da zor anlar yaşatıyor.

Samandağ ilçesi Çevlik Mahallesi'nde, belediye ekipleri tarafından kanalizasyon yapımı için açılan kanalların kapatılmaması, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Mahallede yaşayan vatandaşlar için işkenceye dönüşen kapatılmayan kanallardan dolayı yaşlı vatandaşlar evlerine girmekte zorlanıyor. Mahalle sakinleri, kanalların içerisinde elektrik tellerinin açıkta kaldığını ve başta çocuklar olmak üzere tüm mahalle halkı için tehlike oluşturduğunu belirtti.

'BUNUN BEDELİNİ KİM ÖDEYECEK?'

Mahalle sakinlerinden Mahmut Faraç, 'Kanallar aylardır bu şekilde ve yerin altından geçen elektrik telleri de ortada. Çocuklar bu kanalların kenarında oynuyor. Allah korusun olumsuz bir vaka olsa bunun bedelini kim ödeyecek. Yaşlı vatandaşlar evine geçmekte zorlanıyor ve defalarca düşme tehlikesi yaşıyor. Yetkililerin bu duruma el atmasını ve bu tehlikenin farkına varmasını bekliyoruz' dedi.

KISA SÜREDE KAPATILACAK

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kanalların Samamdağ Belediyesi tarafından açıldığını, kısa sürede kapatılacağını bildirdi.

HATAY-KAPATILMAYAN KANALİZASYON KANALLARINDAKİ ELEKTRİK KABLOLARI ORTAYA ÇIKTI
HATAY-KAPATILMAYAN KANALİZASYON KANALLARINDAKİ ELEKTRİK KABLOLARI ORTAYA ÇIKTI
HATAY-KAPATILMAYAN KANALİZASYON KANALLARINDAKİ ELEKTRİK KABLOLARI ORTAYA ÇIKTI

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HATAY-KAPATILMAYAN KANALİZASYON KANALLARINDAKİ ELEKTRİK KABLOLARI ORTAYA ÇIKTI HATAY-KAPATILMAYAN KANALİZASYON KANALLARINDAKİ ELEKTRİK KABLOLARI ORTAYA ÇIKTI Son dakika haber! Hatay'da su samurları güvenlik kamerasıyla kaydedildi Son dakika haber! Hatay'da su samurları güvenlik kamerasıyla kaydedildi

Samandağ, Hatay, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY-KAPATILMAYAN KANALİZASYON KANALLARINDAKİ ELEKTRİK KABLOLARI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HATAY-KAPATILMAYAN KANALİZASYON KANALLARINDAKİ ELEKTRİK KABLOLARI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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