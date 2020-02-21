Hatay katar charity ve ihh'dan suriye'ye 45 tır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay katar charity ve ihh'dan suriye'ye 45 tır - Son Dakika

Hatay katar charity ve ihh'dan suriye'ye 45 tır

6 saat önce

Katar Charity ve İHH'dan Suriye'ye 45 TIRKATAR Charity ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib ilindeki savaş mağduru sivillere 45 TIR dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Katar Charity ve İHH'dan Suriye'ye 45 TIR

KATAR Charity ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib ilindeki savaş mağduru sivillere 45 TIR dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Katar'da başlatılan 'Şam'ın Hakkı' kampanyası kapsamında temin edilen 45 TIR dolusu insani yardım malzemesi Katar Charity ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından İdlib'teki savaş mağduru sivillere ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi. TIR'ların hareketinden önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki İHH Suriye Çalışmaları Koordine Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Katar Charity İşletim Projeleri Sorumlusu Halid el Yafiay, yardım araçlarının insani yardıma yoğun şekilde ihtiyaç duyulan İdlib'teki sivillere gönderileceğini söyledi.

45 TIR'dan oluşan yardım konvoyunun Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağını belirten Yafiay, 'Katar'dan çeşitli kurum ve kuruluşlarında desteği ile yürütmekte olduğumuz kampanya kapsamında güzel bir işe imza attık. Buradaki yardım araçlarının içerisinde gıda, hijyen paketi, sünger yatak, battaniye, halı ve kömür gibi malzemeler var. Bu organizasyonu daha da genişleterek önümüzdeki hafta bir konvoy daha göndereceğizö dedi.

Yapılan konuşmanın ardından yardım araçları Suriye'ye geçirilmek üzere Cilvegözü sınır kapısına uğurlandı.

Hatay katar charity ve ihh'dan suriye'ye 45 tır

Suriye, Katar, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:10 Kaynak: DHA
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