HATAY Kekik toplarken yamaçtan yuvarlanan kişi öldü - Son Dakika

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HATAY Kekik toplarken yamaçtan yuvarlanan kişi öldü
6 saat önce
Kekik toplarken yamaçtan yuvarlanan kişi öldüHATAY'ın Arsuz ilçesinde kekik toplarken yamaçtan yuvarlanan Ayhan Alkaya (55) hayatını kaybetti.
Kekik toplarken yamaçtan yuvarlanan kişi öldü
HATAY'ın Arsuz ilçesinde kekik toplarken yamaçtan yuvarlanan Ayhan Alkaya (55) hayatını kaybetti.
İlçenin Hacı Ahmetli Mahallesi'nde oturan Ayhan Alkaya, dağlık kesimde kekik toplarken, yaklaşık 200 metrelik dik yamaçtan yuvarlandı. Alkaya eve dönmeyince yakınları, aramaya çıktı, sonuç alamayınca da jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Alkaya'nın cansız bedenine ulaştı.
Ayhan Alkaya'nın cansız bedeni, çağırılan AFAD ekipleri tarafından halatla yukarı çıkarılarak, İskenderun Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:46 Kaynak: DHA
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