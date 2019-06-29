Son Dakika Haberleri: Hatay Kent Konseyi 28 Haziran genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.
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Hatay Kent Konseyi 28 Haziran genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

1 saat önce

Gerçekleşen genel kurul toplantısında Hatay Kent Konseyi başkanlık görevine yeniden Dr. Nevide Kimyon, Genel Sekreterliği görevine ise Mehmet Bozkurt ve asil üyeler oylama ile seçildi.

Hatay Kent Konseyi 28 Haziran genel kurul toplantısını gerçekleştirdi., System.String[]

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon ve Mehmet Bozkurt'un yanı sıra konsey üyeleri, Stk temsilcileri, Mustafa Kemal Üniversitesi temsilcileri, meslek odası başkanları ve temsilcileri ilemahalle muhtarlarıkatılım gösterdi.

Öte yandan Hatay Kent Konseyi'ninfaaliyetraporu da oylamaya sunularak kabul yönünde karar bağlandı.

Hatay Kent Konseyi'nin kabul edilen yıllık faaliyet raporuna binaen açıklama yapan Başkan Kimyon; " Kentimizin kimliğine uygun tarihi, coğrafi, doğal, kültürel, değerlerine sahip çıkmak amacıyla çalışmalar yürüttük. Ayrıca sağlık, kadın, çocuk, gençlere ve engellilere yönelik çeşitli çalışmalarda da bulunduk. Ülkemizin çeşitli kentlerinde gerçekleşen toplantılarda kentimiz Hatay'ın misyonunu, vizyonunu anlatmaya ve tanıtmaya çalıştık. Kısacası kentimizi ilgilendiren, her alanda yapabildiğimiz kadarıyla çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte sanatsal, çevresel, sosyal alanlarda yapacağımız çalışmalarda sizlerin de yer almanızı, aramızda olmanızı isteriz" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:04 Kaynak: Bültenler
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