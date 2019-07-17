Son Dakika Haberleri: Hatay Kent konseyi toplandı
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Hatay Kent konseyi toplandı

53 dakika önce

Hatay Kent Konseyi Çalışma Planı Komisyonu 16 Temmuz Salı günü Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda toplantı düzenledi.

Hatay Kent konseyi toplandı, System.String[]

Gerçekleştirilen toplantıya Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon ve Hatay Kent Konseyi Çalışma Planı Komisyonu üyeleri katıldı.

KENTİ İLGİLENDİREN KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Hatay'ın ekonomik, kültürel, sosyal açıdan değişim ve gelişimini değerlendirerek fikir alışverişinde bulunan üyeler, çalışmalarının daha başarılı ve faydalı geçebilmesi amacıyla"Hatay Kent Konseyi Ortak Akıl Çalıştayı" yapılması kararı verdi.

Hatay'ın prestiji için stratejik planlamanın başarısının ancak ortak bir çalışma ile mümkün olabileceği belirten Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon, birçok görüş ve tavsiyeleri dikkate alacaklarını ve çalışma gruplarının oluşturulacağını belirtti.

Kent Konseyi, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:17 Kaynak: Bültenler
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