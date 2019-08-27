Hatay kent konseyi toplandı
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Hatay Kent Konseyi, yapmayı planladıkları çalıştay programının detaylarını görüşmek üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:33 Kaynak: Bültenler
Hatay'ın geleceğine dair gönüllü olarak çalışan Hatay Kent Konseyi, kentin sorunlarını belirleyerek gerekli kurumlar ile işbirliği yapmak ve çözüm üretmek amacıyla bir araya geldi.
Ayrıca Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon, Hatay'ın var olan tarihi ve kültürel zenginliğini korumak, EXPO ve gastronomi gibi uluslararası kazanımları kente değer oluşturacağından dolayı hemşehrilerinin sahiplenmesi ve el birliği ile çalışmalar yürüteceklerinin bilgisini paylaştı.
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