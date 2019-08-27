Hatay kent konseyi toplandı

Hatay'ın geleceğine dair gönüllü olarak çalışan Hatay Kent Konseyi, kentin sorunlarını belirleyerek gerekli kurumlar ile işbirliği yapmak ve çözüm üretmek amacıyla bir araya geldi.

Ayrıca Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon, Hatay'ın var olan tarihi ve kültürel zenginliğini korumak, EXPO ve gastronomi gibi uluslararası kazanımları kente değer oluşturacağından dolayı hemşehrilerinin sahiplenmesi ve el birliği ile çalışmalar yürüteceklerinin bilgisini paylaştı.