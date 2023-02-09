HATAY KIRIKHAN'A GÖNDERİLEN YARDIM MALZEMELERİ VATANDAŞLARA DAĞITILIYOR

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD ve Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen yardım TIR'ları, başta ısıtıcı, battaniye ve gıda olmak üzere afetzedelere dağıtılıyor.

Hatay'ın 6'ncı büyük ilçesi olan depremleri en ağır yaşayan Kırıkhan'da Cumhuriyet Caddesi, 408 Evler, Yeni Mahalle'de onlarca konut, site ve iş yeri yerle bir oldu. İlçede kamu kurumu binaları da hasar gördü.

ISITICILAR DAĞITILDI

Kırıkhan'a sabah saatlerinde iş makineleri ve vinçler gelirken, TIR'larla gönderilen yardım malzemelerinin dağıtımına da başlandı. Hasarlı evlerine giremeyenler geceyi, parklar, semt pazarları ve açık alanlara kurdukları çadırlarda ve araçlarda geçiriyor. Patates başta olmak üzere gıda ve temizlik malzemeleri dağıtımında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Yardım paketleri, Kırıkhan Adliye Sarayı bahçesinde ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

GÖKKUŞAĞI SİTESİ AĞIR HASARLI

İlçede büyük hasar gören sitelerden Gükkuşağı Sitesi'nde de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremden yaralı olarak kurtulan ve ailesinin kurtarılması için bekleyen Hasan Açık, sitesinin 32 daireli 5 bloktan oluştuğunu, tamamının hasar gördüğünü söyledi. Sigortacı olan Açık, "5'nci kattaydım, depremde 1'nci kata kadar indik, kendi imkanlarımla çıktım ama ailem enkaz altında" dedi.

VATANDAŞLARDAN YAĞMALAMA TEPKİSİ

Depremin hemen ardından ilçede yer alan ve farklı zincir marketlere ait şubelerin tamamı, kimliği belirsiz kişiler tarafından yağmalandı. Markette gıdadan, elektrik eşyalarına kadar tüm ürünler camlar kırılarak çalındı. Zincir marketler hizmet vermezken, ilçeye takviye polisler sevk edildi.

Marketlerin yazar kasalarının dahi çalınmasına tepki gösteren Yılmaz Kırlangıç, "İçimizde böyle kötü niyetli insanlar var. 2 aylık çocuğumla zor kurtuldum" dedi.

Yeni Mahalle'de akaryakıt istasyonu için Almanya'dan memleketi Kırıkhan'a gelen İsmail Keskinkılıç, "3 kat attaki dairemiz sallandı kendimizi istasyona zor attık. Petrol istasyonunun iç kısmı da çöktü. Canımızı zor kurtardık. Annemizi istasyona zor getirdik. Kalp hastası, enfeksiyon akıyor yara bandı bulamıyoruz. İki gündür ekmek ve su yok burada. Gerçekten çok kötü durumlar yaşadık. Yağma oluyor. Yardım geliyor, yağmalama başlıyor burada" diye konuştu.

Keskinkılıç, GSM operatörlerinin afet bölgesi için ücretsiz konuşma tanımlamasına rağmen telefonların çalışmadığını belirtti. (DHA)

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Ahmet İSTEK- İbrahim LALELİ/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)-