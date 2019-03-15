Son Dakika Haberleri: Hatay Kırıkhan'da 1 Ocak 2014'te MİT Tırlarının Durdurulması Olayının "İhbarcı"Sı Fetö İmamı...

Hatay Kırıkhan'da 1 Ocak 2014'te MİT Tırlarının Durdurulması Olayının "İhbarcı"Sı Fetö İmamı...

13 dakika önce

Hatay Kırıkhan'da 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayının "ihbarcı"sı FETÖ imamı Mustafa İlhan, Ordu'da saklandığı adreste yakalandı.

Hatay Kırıkhan'da 1 Ocak 2014'te MİT Tırlarının Durdurulması Olayının
Hatay Kırıkhan'da 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayının "ihbarcı"sı FETÖ imamı Mustafa İlhan, Ordu'da saklandığı adreste yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:07 Kaynak: AA

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