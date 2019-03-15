Hatay Kırıkhan'da 1 Ocak 2014'te MİT Tırlarının Durdurulması Olayının "İhbarcı"Sı Fetö İmamı...
13 dakika önce
Hatay Kırıkhan'da 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayının "ihbarcı"sı FETÖ imamı Mustafa İlhan, Ordu'da saklandığı adreste yakalandı.
Hatay Kırıkhan'da 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayının "ihbarcı"sı FETÖ imamı Mustafa İlhan, Ordu'da saklandığı adreste yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:07 Kaynak: AA
Son Dakika! MİT TIR'larının Durdurulması Olayının İhbarcısı Mustafa İlhan Ordu'da Yakalandı
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