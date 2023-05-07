Hatay Kırıkhan'da 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Hatay Kırıkhan'da 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi

07.05.2023 12:25

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.88 km altında gerçekleşen sarsıntı çevre ilçelerden de hissedildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Hatay, bugün 4.7 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı.

ÇEVRE İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ

Kırıkhan ilçesinde saat 11.36'da gerçekleşen deprem, yerin 7.88 km altında meydana geldi. Sarsıntı, Hatay genelinde ve Adana'nın da bazı ilçelerinden hissedildiği bildirildi.

Son Dakika: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

"OLUMSUZ DURUM YOK"

AFAD'tan yapılan açıklamada, "Hatay ilimiz Kırıkhan ilçesinde saat 11:36'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Kahramanmaraş, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay Kırıkhan'da 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay Kırıkhan'da 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi - Son Dakika
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