Hatay Kırıkhan'da 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Hatay, bugün 4.7 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı.

ÇEVRE İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ

Kırıkhan ilçesinde saat 11.36'da gerçekleşen deprem, yerin 7.88 km altında meydana geldi. Sarsıntı, Hatay genelinde ve Adana'nın da bazı ilçelerinden hissedildiği bildirildi.

"OLUMSUZ DURUM YOK"

AFAD'tan yapılan açıklamada, "Hatay ilimiz Kırıkhan ilçesinde saat 11:36'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.