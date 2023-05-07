Hatay Kırıkhan'da 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Hatay, bugün 4.7 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı.
Kırıkhan ilçesinde saat 11.36'da gerçekleşen deprem, yerin 7.88 km altında meydana geldi. Sarsıntı, Hatay genelinde ve Adana'nın da bazı ilçelerinden hissedildiği bildirildi.
AFAD'tan yapılan açıklamada, "Hatay ilimiz Kırıkhan ilçesinde saat 11:36'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.
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