Hatay Kırıkhan'da Aşırı Yağışlar Nedeniyle Köprü Çöktü, Kamyon Devrildi

Kırıkhan'da aşırı yağışlar nedeniyle köprü çöktü, kamyon devrildiHatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkisini gösteren yoğun yağış ve yumuşayan toprak nedeniyle Toklucu Mahallesi'nde çöp aktarma istasyonu üzerindeki köprü çöp kamyonunun ağırlığına dayanamayarak çöktü, kamyon ise köprü üzerinde devrildi.

Kırıkhan'da aşırı yağışlar nedeniyle köprü çöktü, kamyon devrildi



Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkisini gösteren yoğun yağış ve yumuşayan toprak nedeniyle Toklucu Mahallesi'nde çöp aktarma istasyonu üzerindeki köprü çöp kamyonunun ağırlığına dayanamayarak çöktü, kamyon ise köprü üzerinde devrildi.



Dün gece saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda Kırıkhan Çöp Aktarma İstasyonu'na çöp almaya gelen Altınözü Çöp Ayrıştırma Merkezi'ne ait çöp aktarma kamyonu, istasyondan ayrılırken köprünün ağırlığa dayanamayarak yan yatarak devrildi. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken devrilen kamyon Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vinçle çekilerek kaldırıldı.

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