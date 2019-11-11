Hatay kırıkhan'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Kırıkhan'da fidanlar toprakla buluşturuldu

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası çerçevesinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3 bin 649 fidan toprakla buluşturuldu.

Kırıkhan Karataş mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Emin Ünalan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, 'Fidan dik orman olsun, yaşanılacak yurdun olsun' sloganıyla bu kampanyaya destek vermek adına 3 bin 649 çam fıstığı fidanını toprakla buluşturduklarını belirtti.

Yavuz, ekilen fidanlarının 3 yıl boyunca takip edileceğini, gelecek yıllarda sadece iğneli ve yapraklı ağaçlar değil, tıbbi ve aromatik bitkilerin de dikiminin gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.