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Hatay-kırıkhan'da hayatını kaybeden kore gazisi toprağa verildi
6 saat önce
Kırıkhan'da hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildiHatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore gazisi Musa Kardöl, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:37 Kaynak: DHA
Kırıkhan'da hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore gazisi Musa Kardöl, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kırıkhan İlçesine bağlı Bektaşlı Mahallesi'nde yaşayan Musa Kardöl yaşamını yitirdi. Kardöl için Bektaşlı mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Murat Özanlağan, Kırıkhan Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Yalçın, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazı Kore gazisi Musa Kardöl dualar ve tekbirler eşliğinde toprağa verildi.
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