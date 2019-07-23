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HATAY KIRIKHAN'DA, 'ÖNCE YAYA' PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

55 dakika önce

İçişleri akanlığınca 2019'un 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesinin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde okul önleri başta olmak üzere trafik ışıklarının bulunmadığı ve trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 'Önce Yaya' görselleri çiziliyor.

İçişleri akanlığınca 2019'un 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesinin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde okul önleri başta olmak üzere trafik ışıklarının bulunmadığı ve trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 'Önce Yaya' görselleri çiziliyor.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ve Kırıkhan Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ilçe genelinde 106 noktada 'Önce Yayaö projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında Trafik Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Okul önlerinden başlayarak ilçe genelinde daha önceden belirlenen kavşak noktalarına ve yaya geçitlerine Kırıkhan Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik akışının yoğun olmadığı saatler içerisinde 'Önce Yayaö projesi görselleri çiziliyor.
HATAY KIRIKHAN'DA, 'ÖNCE YAYA' PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR
Kırıkhan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:49 Kaynak: DHA
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