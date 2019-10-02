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Hatay kırıkhan'da 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği

2 saat önce

Kırıkhan'da 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' etkinliğiHATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz sloganıyla düzenlenen etkinlikte ilköğretim okulu öğrencileri büyüklerine trafik kurallarına uymaları konusunda mesajlar verdi.

Kırıkhan'da 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' etkinliği

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz sloganıyla düzenlenen etkinlikte ilköğretim okulu öğrencileri büyüklerine trafik kurallarına uymaları konusunda mesajlar verdi.

Etkinliğe Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Tolga Üçdal, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri, yayalar, öğretmenler ve çeşitli ilköğretim okullarından gelen minik öğrenciler katıldılar.

Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, Emniyet Müdürü Hasan Kılıç ve Belediye Başkan Yardımcısı M.Tolga Üçdal Kanatlı Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinde öğrencilerle birlikte yürüyerek sürücülere yaya geçitlerinin önemini vurgulayan pankartlar gösterip bilgilendirici broşürler dağıttılar.

Hatay kırıkhan'da 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği

Zafer Karamehmetoğlu, Hasan Kılıç, Kırıkhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:41 Kaynak: DHA
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