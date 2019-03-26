Hatay Kırıkhan- Hassa Çevre Yoluna Çınar Ağacı Dikilecek
44 dakika önce
Kırıkhan- Hassa çevre yoluna çınar ağacı dikilecekHatay'da Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik ve beraberindeki heyet, Hassa ve Reyhanlı ilçesine kadar olan çevre yolu üzerinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları yerinde incelendi.
Kırıkhan- Hassa
çevre yoluna çınar ağacı dikilecek Hatay
'da Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik
ve beraberindeki heyet, Hassa ve Reyhanlı
ilçesine kadar olan çevre yolu üzerinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları yerinde incelendi.
Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Hatay'da çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çelik, 'Kırıkhan çevre yolu üzerinde Hassa ilçemize kadar bugüne kadar 5 bin adet çınar ağacı dikimi gerçekleştirildi. Bundan sonraki çalışmalarda 5 bin çınar ağacı daha toprakla buluşturulması hedefleniyor dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:31 Kaynak: DHA
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