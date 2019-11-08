Hatay kırıkhan zabıtasından dilenci operasyonu

Kırıkhan zabıtasından dilenci operasyonu

HATAY'ın Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, çevre il ve ilçelerden gelerek vatandaşların dini duygularını istismar eden yabancı uyruklu dilenciler hakkında işlem yapıldı.

Kırıkhan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ana cadde, cami, hastane, çarşı ve iş merkezi önlerinde duygu sömürü yaparak dilenenlere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler halinde farklı bölgelerde yapılan uygulamada çok sayıda yabancı uyruklu dilenci yakalanarak Kırıkhan Zabıta Müdürlüğü'ne getirildi. Dilencilerin üzerinde yapılan aramada çıkan paralar tutanak ile kayıt altına alınarak haklarında 153'er lira idari para cezası uygulanarak ilçe dışına gönderildi.