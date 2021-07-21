Hatay Kisecik yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ormanlık alanda çıkan yangın, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına başladı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İHA
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