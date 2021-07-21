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Hatay Kisecik yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Hatay Kisecik yangını kontrol altına alındı

21.07.2021 13:42
Hatay Kisecik yangını kontrol altına alındı, System.String[]

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ormanlık alanda çıkan yangın, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına başladı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - HATAY

Hatay Kisecik yangını kontrol altına alındı
Hatay Kisecik yangını kontrol altına alındı
Hatay Kisecik yangını kontrol altına alındı
Hatay Kisecik yangını kontrol altına alındı
Hatay Kisecik yangını kontrol altına alındı

Kisecik, Antakya, Yangın, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay Kisecik yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


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