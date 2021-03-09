HATAY Konargöçer yörüklerin imece usulü yufka ekmek mesaisi - Son Dakika

Konargöçer yörüklerin imece usulü yufka ekmek mesaisi

HATAY'ın Hassa ilçesi Suriye sınırında hayvancılıkla uğraşan konar göçer yörükler, imece usulü yufka ekmek yapma geleneğini sürdürüyor.

Kış mevsinimi Hassa ilçesi Afrin sınır bölgesinde geçirip, hayvancılıkla hayatlarını idame ettirmeye çalışan Hataylı yörükler, yıllardır süregelen yufka ekmeği kültürünü de devam ettiriyor. Elektrik ve sosyal hayatın olmadığı bir ortamda yerleşik hayattan uzak bir yaşam süren konar göçer yörükler, çadır hayatının yanında gelir kaynakları olan küçükbaş hayvanları ile bütünleşerek, geleneksel kültürlerini de yaşatıyor. Kulakların kuzu sesleriyle yankılandığı kışlaklarda, kısıtlı imkanlara rağmen sağlıklı ve mutlu bir yaşam süren yörükler, birçok ihtiyacını işbirliği yaparak gerçekleştiriyor.

MASKELİ SOSYAL MESAFELİ İMECE

Yörükler, tatlı bir telaş ile imece usulüyle odun ve tezek ateşinde pişirdikleri yufka ekmeklerle ihtiyaçlarını gideriyor. Ustalık ve incelikle sacda pişen yufkalar, her türlü lezzetin yanında beğenilerek tüketiliyor. Yaşadıkları ortamda ekmek alacakları fırın veya bakkal gibi imkanları olmayan yörük kadınları, ekmekleri tükenen komşuları için bir araya gelerek, sosyal mesafe ve maskeye de dikkat edip, imece usulü yufka ekmek pişiriyorlar.

Bazı kadınlar hamur açarken, bazıları ise ustalık ve incelik gerektiren yufkayı sacın üzerinde pişiriyor. Bazı kadınlar ise tarlalardan topladıkları doğal otlarla börek yapıp, lahana ile sarma sararak ekmek yapanlara yardımcı oluyor.

Okullarına uzaktan eğitimle devam eden küçük yörük kız çocukları ise annelerinin yanında hamur açmayı öğrenerek, yörük kültürünün devamını sağlıyorlar. Çocuklar, ödül olarak da annelerinin tereyağı ile yağladıkları sıcak yufka ekmeğinin içerisine tulum peyniri koyarak yaptıkları sıkmaları büyük bir iştahla yiyorlar.

Yörük kadınları, keyifle yaptıkları yufka ekmek geleneğini gelecek nesile aktararak devam ettireceklerini söylüyor.