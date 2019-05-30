Son Dakika Haberleri: HATAY Körfez'de deniz kirliliği acil müdahale tatbikatı
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HATAY Körfez'de deniz kirliliği acil müdahale tatbikatı

1 saat önce

Körfez'de deniz kirliliği acil müdahale tatbikatıHATAY'ın İskenderun ilçesinde Petrol Ofisi tarafından dolum tesisleri deniz bölgesinde olası petrol ve ürünleri sızıntı kirliliği bertaraf tatbikatı gerçekleştirildi.

Körfez'de deniz kirliliği acil müdahale tatbikatı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde Petrol Ofisi tarafından dolum tesisleri deniz bölgesinde olası petrol ve ürünleri sızıntı kirliliği bertaraf tatbikatı gerçekleştirildi.
Petrol Ofisi'nin rutin olarak düzenlediği deniz kirliliği acil müdahale tatbikatı tesisin hemen önündeki iskele yakınlarında yapıldı. Senaryo gereği denize petrol veya ürünleri sızıntısı oluştuğu ihbarı üzerine kirliliği bertaraf için ilgili birimler harekete geçirildi. Denizdeki kirlilik fark edilir edilmez, tatbikata dahil edilen Sancak Denizciliğe ait iki tekne de destek vererek sızıntı bölgesine ulaştı. Ekipler denize karışan kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla sızan su yüzeyindeki atık geniş alana yayılmaması, kıyıyı kirletmemesi için etrafı sosis olarak tabir edilen bariyerlerle çevirerek bir noktaya hapsedildi. İkinci aşamada bariyerler teknelerin yardımıyla belli bir bölgeye çekilerek, sızan kirletici madde kıyıya yakın bölgede deniz suyu yüzeyinden alındı ve bertaraf edilmek üzere dışarı çıkarıldı. Petrol Ofisi'nin rutin olarak zaman zaman düzenlediği deniz kirliliği acil müdahale tatbikatlarından biri daha başarıyla gerçekleştirilerek tamamlandı.
HATAY Körfez'de deniz kirliliği acil müdahale tatbikatı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:17 Kaynak: DHA
Petrol Ofisi, Körfez, Güncel
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