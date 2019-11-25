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Hatay korunmaya muhtaç çocukları teknede doyasıya eğlendi

6 saat önce

Korunmaya muhtaç çocukları teknede doyasıya eğlendiHATAY'ın İskenderun Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği, çocuklar için tekne turu düzenledi.

Korunmaya muhtaç çocukları teknede doyasıya eğlendi

HATAY'ın İskenderun Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği, çocuklar için tekne turu düzenledi.

İskenderun Gastronomi Derneği (İSKGAD ) ve İskenderun Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği (KMÇYD) ortak etkinlikte buluştu. Derneğin üyesi korunmaya muhtaç çocuklar, tekne turu, yöresel yemek ardından giyim kuponları ve lunapark biletleri hediyeleri ile eğlenceli bir hafta sonu geçirdiler. Tekne gezisi sırasında Haluk Levent'in İzmir Marşı ile coşan çocuklar, bir ağızdan İzmir Marşı'nı coşkuyla söylediler.

Hatay korunmaya muhtaç çocukları teknede doyasıya eğlendi

İskenderun, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:02 Kaynak: DHA
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