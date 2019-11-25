Son Dakika › Güncel › Hatay korunmaya muhtaç çocukları teknede doyasıya eğlendi - Son Dakika
Hatay korunmaya muhtaç çocukları teknede doyasıya eğlendi
6 saat önce
Korunmaya muhtaç çocukları teknede doyasıya eğlendiHATAY'ın İskenderun Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği, çocuklar için tekne turu düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:02 Kaynak: DHA
Korunmaya muhtaç çocukları teknede doyasıya eğlendi
HATAY'ın İskenderun Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği, çocuklar için tekne turu düzenledi.
İskenderun Gastronomi Derneği (İSKGAD ) ve İskenderun Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği (KMÇYD) ortak etkinlikte buluştu. Derneğin üyesi korunmaya muhtaç çocuklar, tekne turu, yöresel yemek ardından giyim kuponları ve lunapark biletleri hediyeleri ile eğlenceli bir hafta sonu geçirdiler. Tekne gezisi sırasında Haluk Levent'in İzmir Marşı ile coşan çocuklar, bir ağızdan İzmir Marşı'nı coşkuyla söylediler.
Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi Son dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz