HATAY Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha: Bu süreçte çok yıprandım - Son Dakika

Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha: Bu süreçte çok yıprandım

HATAY'da, yaşadığı köy evindeki mutfağında kendi imkanlarıyla mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitleriyle sosyal medyada fenomen olan ve eleştirilerin ardından İnstagram hesabı kapatılınca büyük şok yaşayan Taha Duymaz (17), yeniden hesabının açılmasıyla mutluluk yaşadı.

Yaşanan süreçte çok yıprandığını kaydeden Duymaz, "Yıllardır verdiğim emekler boşa gitmişti. Bu yapılanlarla ilgili hukuki işlem başlatacağım. Ben yine yemeklerimi yapmaya devam edeceğim. Takipçilerim benim yanımda olmaya devam etsin" dedi.

Hatay, Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Taha Duymaz, 5 metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerini videoya alarak sosyal medyada yayınlayan Taha Duymaz, 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni haline geldi. Yemekleri ve tarifini sosyal medyadan paylaşarak ilgi odağı haline gelen Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedeflerken, aralarında Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın da bulunduğu ünlü isimlerin de kendisine destek vermesiyle çok sayıda takipçi kazandı.

HESABI YENİDEN AÇILDI

Sosyal medyada fenomen haline gelen ve kullanıcıların yoğun ilgisini gören Taha Duymaz'a çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler yapıldı. Eleştirilere cevap veren Duymaz'ın sosyal medya hesabı üst üste 'spam' olarak işaretlenmesi üzerine kapatıldı. Duymaz, 1,3 milyon takipçisi olan hesabının yeniden açılması için form doldurup, başvuru yaptı. Duymaz'ın yaptığı başvuru sonucunda hesabı yeniden kullanıma açıldı.

'BU SÜREÇTE ÇOK YIPRANDIM'

İnstagram hesabı kapatılınca ne yapacağını bilemediğini kaydeden Taha, şöyle devam etti:

"Yıllardır emek verdiğim 1,5 milyon takipçisi olan sayfam elimden gitti. Hayallerim emeklerim elimden alındı. Gerçekte üzerimde çok büyük bir psikolojik baskı var, çok üzgünüm. Benim emeğim kadar ailemin de emekleri var. Bir takım insanlar adımıza fake hesaplar açıp, hakaretlerde bulunuyorlar. Bunları yapan biz değiliz, kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu süreçle ilgili hukuki süreç başlatacağım. Bu süreç beni çok yordu, çok yıprattı. Rahatsızlığımdan dolayı yarım bıraktığım tedavime devam edeceğim. Ben yine aynı Taha'yım, yemeklerimi yapmaya devam edeceğim, ne olursa olsun bırakmayacağım ve yılmayacağım. Ben takipçilerimin yanında olacağım onlarında benim yanımda olmasını bekliyorum."

BABA DUYMAZ: OĞLUM BÜYÜK BASKI ALTINDA

Taha'nın babası Mehmet Duymaz da oğlunun büyük bir baskı altında olduğunu belirterek, " Yıllardır verdiği emekler bir anda boşa gitti. Ne olursa olsun oğlumun yanındayım" dedi.