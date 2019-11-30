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Hatay küçükbaş hayvanları için mera alanı istiyorlar

6 saat önce

Küçükbaş hayvanları için mera alanı istiyorlarHatay'ın Reyhanlı ilçesinde, küçükbaş hayvan besiciliği yapan üreticiler ve çobanlar, hayvanlarını otlatabilmek için mera alanı istiyor.

Küçükbaş hayvanları için mera alanı istiyorlar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, küçükbaş hayvan besiciliği yapan üreticiler ve çobanlar, hayvanlarını otlatabilmek için mera alanı istiyor.

Reyhanlı'nın Çakıryiğit Mahallesi'nde 10 bin küçükbaş hayvan olduğunu belirten muhtar Mehmet Ali İri, kışın hayvanlar için yem sıkıntısı çekmediklerini ve hazır yemle beslediklerini söyledi. Hayvanlarının beslenmesi için özellikle bahar döneminde yem sıkıntısı çektiğini belirten muhtar İri, Sınıra yakın Çakıryiğit Mahallesi'nde yıllar önce sınırın yanında oluşan mera alanında hayvanlarımızı besliyorduk. Besiciler olarak özellikle bahar döneminde yem sıkıntısı çekiyoruz. Talebimiz, yıllar öncesinde olduğu gibi sınırın hemen yanındaki alanda hayvanlarımızı otlatabilmektir. Zaten sınırın yanında beton duvar çekili durumda. Duvarın ön tarafında, Türkiye bölümünde hayvanlarımızı otlatabilmek için yetkililerden izin istiyor, yardım bekliyoruz dedi.

KOYUN FİYATI ARTAR

Mahalledeki besicilerin 10 bine yakın küçükbaş hayvanı olduğunu ve en büyük sorunlarının da mera alanı olduğunu söyleyen besici ve çobanlık yapan Mustafa Eminoğlu, Talebimiz, tüm besiciler olarak mera sorunumuza çözüm bulunmasıdır. Sınırın hemen yanındaki duvarın ön tarafında oluşan mera alanında hayvanlarımızı otlatmak için yetkililerin izin vermesini rica ediyoruz. Besiciler olarak hayvanlarımızı otlatacak başka alanımız yok. Yem bulmakta zorlanıyoruz. Para ile satın aldığımız yemle beslediğimiz için de maliyetli oluyor. Mera sorunumuz devam ederse gelecekte bu hayvanlar tükenir yada da fiyatı artar. Bir koyun fiyatı bin lira yerine 5 bin liraya kadar yükselir. Sorumuza çözüm bulunması en büyük talebimizdir diye konuştu.

Hatay küçükbaş hayvanları için mera alanı istiyorlar

Reyhanlı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:10 Kaynak: DHA
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