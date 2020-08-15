HATAY Lastiği patlayan kamyonet takla attı; 2 ton üzüm yola döküldü - Son Dakika

Lastiği patlayan kamyonet takla attı; 2 ton üzüm yola döküldü

HATAY'ın Hassa ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan üzüm yüklü kamyonet, takla attı. Kazada 2 ton üzüm, yola ve şarampole döküldü.

Kaza, Hassa- Kırıkhan karayolunun Yuvalı Mahallesi su çıkağı mevkiinde meydana geldi. Süleyman Doğru yönetimindeki 31 ACB 116 plakalı üzüm yüklü kamyonetin, yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda sağ arka lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, takla atarak ters döndü. Kazada, kamyonette yüklü 2 ton üzüm yola ve şarampole döküldü. Kazayı gören yoldan geçen vatandaşlar, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazadan hafif yaralarla kurtulan sürücü Süleyman Doğru'yu ayakta tedavi etti. Bir süre trafiğe kapanan yol, devrilen kamyonetin kaldırılması ve yola dökülen üzümlerin temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı.