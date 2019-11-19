Hatay, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Lezzetli Kış Şöleni'ne onur konuğu olarak katılacak.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Gastronomi Evi'nde yaptığı basın açıklamasında, 20-31 Aralık'ta düzenlenecek şölene "1. Hatay Gastrofest" adıyla katılım sağlayacaklarını söyledi.

Şölenin yapılacağı İzmir Kültür Park'ta kenti tanıtma adına tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Savaş, şunları söyledi:

"1. Hatay Gastrofest, bizim bu eşsiz yemeklerimizi sergileyebileceğimiz bir alan olacak. Yani 20 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar İzmir'i Hatay sofrasına doyuracağız. Ayrıca yemek şovları ve künefe festivali de 1. Hatay Gastrofest'te olacak. Bunun yanında ilçelerimizin adını andığımızda aklımıza gelen ürünlerin tamamını 1. Hatay Gastrofest'te tanıtmayı planlıyoruz. Biz kültürel olarak 13 medeniyete ev sahipliği yapmış bir memleketiz. Her gelip geçen medeniyet Hatay'da izlerini bıraktı tabi ki. Biz de bu medeniyetlerin mirasçısı olarak kültürel anlamdaki zenginliklerimizi ayrı bir gece yaparak tanıtacağız." dedi.

Savaş, Hatay'ı onur konuğu olarak şölene davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de teşekkür etti.

Toplantı sonunda, organizasyon sorumlusu Mehmet Alakuş, şölenle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.