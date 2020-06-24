HATAY Makilik ve zeytinlik arazide yangın - Son Dakika

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalara devam ediliyor.

Yangın, gece saatlerinde İmece Mahallesi kırsalındaki makilik alanda çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye de sıçrayan yangına 10 yangın söndürme aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin saatler süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangında 25 hektarlık makilik ve zeytinlik alanın zarar gördüğü belirtildi.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde makilik ve zeytinlik arazide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 25 hektarlık alan zarar gördü.

Makilik ve zeytinlik arazide yangın

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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