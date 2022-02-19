Son dakika haber! HATAY MERKEZLİ 4 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU; 27 GÖZALTI - Son Dakika

HATAY merkezli 4 ilde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı. Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Ekim günü ilçede uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı belirlenen 6 kişi hakkında soruşturma başlattı. Aylar süren teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde suça karışan şüphelilerin 27 kişi olduğu belirlendi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından jandarma ekipleri 16 Şubat günü Hatay merkezli Antalya, Gaziantep ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel eğitimli narkotik ve bomba arama köpekleriyle evlerde arama yapan ekipler, 27 şüpheliyi gözaltına alırken, 150 gram metamfetamin, 260 gram esrar, 180 gram eroin, 161 adet uyuşturucu hap, 27 kök kenevir bitkisi, 8 ruhsatsız av tüfeği, 18 adet uyuşturucu içme aparatı ile 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Operasyonun ardından sorgusu tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 2 şüheli tutuklandı, 7'si savcılık tarafından serbest bırakıldı. Jandarmadaki sorgusu bugün tamamlanan 18 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.