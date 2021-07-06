Hatay merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 25 kişi yakalandı - Son Dakika

Hatay merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen 31 hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Mersin ve Gaziantep'teki 16 adrese baskın düzenledi.
Operasyonda hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 25 kişi yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, 3 altın bileklik, 2 yüzük, 1 kolye ve 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Kaynak: AA
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