Alınan bilgiye göre, dün Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem ve devamındaki Samandağ ilçesi merkezli 5,8 büyüklüğündeki artçı sarsıntının ardından yürütülen çalışmalar sonrası enkaz altında kimse kalmadı.

Kaynak: AA

Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay merkezli depreme ilişkin arama kurtarma çalışması sona erdi - Son Dakika

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