Hatay merkezli depreme ilişkin arama kurtarma çalışması sona erdi - Son Dakika
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Hatay merkezli depreme ilişkin arama kurtarma çalışması sona erdi

21.02.2023 10:06
Hatay merkezli depreme ilişkin arama kurtarma çalışması sona erdi

Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışması tamamlandı.

Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışması tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, dün Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem ve devamındaki Samandağ ilçesi merkezli 5,8 büyüklüğündeki artçı sarsıntının ardından yürütülen çalışmalar sonrası enkaz altında kimse kalmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay merkezli depreme ilişkin arama kurtarma çalışması sona erdi - Son Dakika

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