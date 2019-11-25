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Hatay merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

6 saat önce

Hatay merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon, System.String[]

Hatay merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Hatay, İstanbul, Antalya ve Düzce'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında bir yarbayın da bulunduğu 4'ü muvazzaf asker 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki sorguları sürüyor.

Hatay, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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