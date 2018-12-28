Hatay Merkezli Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı
33 dakika önce
Hatay merkezli 11 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda biri emekli binbaşı olmak üzere içlerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Hatay
merkezli 11 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda biri emekli binbaşı olmak üzere içlerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Hatay merkezli, İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Konya
, Sivas
, Balıkesir
, Afyonkarahisar
, Gümüşhane
, Hakkari
ve Tunceli
'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda biri emekli binbaşı olmak üzere aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu toplam 13 kişi gözaltına alındı.
Sorgulamaları tamamlanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:45 Kaynak: İHA
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