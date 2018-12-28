Son Dakika Haberleri: Hatay Merkezli Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı

Hatay Merkezli Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı

1 saat önce

Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı Aralarında biri emekli binbaşının da bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildiHATAY - Hatay merkezli 11 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda biri emekli binbaşı olmak üzere içlerinde muvazzaf askerlerin...

Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Aralarında biri emekli binbaşının da bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi

HATAY - Hatay merkezli 11 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda biri emekli binbaşı olmak üzere içlerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Hatay merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Sivas, Balıkesir, Afyon, Gümüşhane, Hakkari ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda biri emekli binbaşı olmak üzere aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu toplam 13 kişi gözaltına alındı.
Sorgulamaları tamamlananan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:26 Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa
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