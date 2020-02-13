Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

Hatay merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Hatay merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'nün deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün "mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Hatay'ın yanı sıra Elazığ, Malatya ve Gaziantep'te belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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