Son Dakika Haberleri: Hatay Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Hatay Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

48 dakika önce

Hatay merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 12'si muvazzaf 13 asker yakalandı.

Hatay merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 12'si muvazzaf 13 asker yakalandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yapıldığı öne sürülenler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde, Hatay, Ankara, İstanbul, İzmir, Hakkari, Konya, Sivas, Afyonkarahisar, Balıkesir, Tunceli ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 muvazzaf ve bir emekli asker gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:06 Kaynak: AA

Hatay, Güncel
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