Hatay Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
48 dakika önce
Hatay merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 12'si muvazzaf 13 asker yakalandı.
Hatay
merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 12'si muvazzaf 13 asker yakalandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yapıldığı öne sürülenler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin koordinesinde, Hatay, Ankara
, İstanbul
, İzmir
, Hakkari
, Konya
, Sivas
, Afyonkarahisar
, Balıkesir
, Tunceli
ve Gümüşhane
'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 muvazzaf ve bir emekli asker gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:06 Kaynak: AA
Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağa Gömülü Halde Bulundu
Yılın 11 Ayında Türkiye'ye 43 Milyona Yakın Turist Geldi
Son Dakika! CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu,Kadir Topbaş'ı Ziyaret Etti
Son Dakika! Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu