Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Hatay merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, System.String[]

Hatay merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hatay ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında eski polis ve halen görevde olan öğretmenlerin de bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:48 Kaynak: AA
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