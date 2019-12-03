Son Dakika Haberleri: Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı

6 saat önce

Hatay merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı, System.String[]

Hatay merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, tehdit, dolandırıcılık, silahla yaralama ve ihaleye fesat karıştırma suçlarının bulunduğunu tespit ettiği suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce Hatay merkezli Diyarbakır ve Samsun'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 ilde suç örgütü üyelerine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 8 kişi yakalanmış, şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi
Yakalanacağını anlayınca "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi, sonra teslim oldu Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 01:05:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]