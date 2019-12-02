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Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Hatay merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:50 Kaynak: AA
Hatay merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
İskenderun İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı, tehdit ve silahlı yaralama suçlarına karıştığını tespit ettiği ve "Gülerler" olarak bilinen grup üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce Hatay merkezli Diyarbakır ve Samsun'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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