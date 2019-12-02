Son Dakika Haberleri: Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Hatay merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Hatay merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İskenderun İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı, tehdit ve silahlı yaralama suçlarına karıştığını tespit ettiği ve "Gülerler" olarak bilinen grup üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce Hatay merkezli Diyarbakır ve Samsun'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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