Hatay merkezli uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika

Hatay merkezli uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
12.03.2021 22:14
Hatay merkezli uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama Hatay ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.
Hatay merkezli uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
HATAY - Hatay ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samandağ, Defne ve Antakya ilçeleri ile Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 kişi serbest bırakıldı.
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