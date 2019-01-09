Hatay Mertcan'ın Annesi Onun Gözünün İçine Bakmak İstiyorum

Mertcan'ın annesi Onun gözünün içine bakmak istiyorumHATAY'ın İskenderun ilçesinde babası Mehmet Ali Yılmaz tarafından dövülerek ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybeden Mertcan Yılmaz'ın (6), annesi Gülistan Özger, oğlunun dövüldüğü demir süpürgenin borusunun eğilmiş...

Mertcan'ın annesi Onun gözünün içine bakmak istiyorum



HATAY'ın İskenderun ilçesinde babası Mehmet Ali Yılmaz tarafından dövülerek ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybeden Mertcan Yılmaz'ın (6), annesi Gülistan Özger, oğlunun dövüldüğü demir süpürgenin borusunun eğilmiş olduğunu gördüğünü belirterek, Nasıl bir vicdan, bir insan evladına nasıl bunu yapar. Onun gözünün içine bakmak istiyorum dedi.



Hatay Barosu Başkan Vekili Avukat Sevinç Çakıcı beraberindeki meslektaşları ile acılı anne Gülistan Özger'i ziyaret ederek yanında olduklarını çocuklar ve kadınlara karşı işlenen suçlarla her zaman baro olarak mücadele ettiklerini söyledi. Gözyaşları dinmeyen acılı anne Gülistan Özger de yaşadıklarını avukatlara anlattı. Genç kadın, oğlunun dövülmesinin sonra eve gittiğinde yastık ve çevrenin kanlar içerisinde olduğunu demir süpürge borusunun eğilmiş olduğunu gördüğünü ve aklından hiç çıkmadığını kaydetti. Anne Özger, Nasıl bir vicdan, bir insan evladına nasıl bunu yapar. İçeride besliyorlar ömür boyu da ceza verilse de benim içim yanıyor. Onun gözlerinin içine bakmak istiyorumdedi.



OĞLUMU YANIMA İSTİYORUM



Tehditleri sonucu velayetini eski eşine vermek zorunda kaldığını diğer oğlu 4 yaşındaki T.Y.Y.'nin de halen devlet koruması altında olduğunu belirten anne Özger, oğlun istediğini kaydetti. Gülistan Özger, Evladımın biri rahmetli oldu diğerini yanıma istiyorum. Bu konuda müracaatlarımızı yaptık. En kısa sürede ona sarılmak istiyorum bu konuda sizin de desteğinizi istiyorum diyerek cep telefonundaki çocuklarının fotoğrafları öpüp gözyaşı döktü.



GEÇ ULAŞAN UZAKLAŞTIRMA



Hatay Barosu Başkan Vekili Avukat Sevinç de anneyi teselli etmeye çalışarak şunları söyledi;



Aslında hukuki bir sorun değil toplumsal bir sorun. Sorunun kaynağına inmek lazım buralara nasıl geldik, niye geldik ona bakmak lazım. Bir insana ceza vermek, kolay ama önleyici olmak lazım. Suçlar olmadan bunları önlemek daha önemli bizim de amacımız bu olmalı. Biz davaya Hatay Barosu olarak dahil olacağız. Çocuk hakları ve kadın hakları komisyonlarımızla birlikte ailenin yanındayız.



UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ



Bu sırada eve gelen bir tebligat da Av.Sevinç Çakıcı tarafından incelendi. Çakıcı, tutuklu katil zanlısı Mehmet Ali Yılmaz hakkında 6 ay süreyle diğer oğlu T.Y.Y.'ye yönelik uzaklaştırma kararı verildiğini hatırlattı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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