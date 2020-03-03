Hatay meryem ninenin mehmetçik sevgisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay meryem ninenin mehmetçik sevgisi - Son Dakika

Hatay meryem ninenin mehmetçik sevgisi

7 saat önce

Meryem ninenin Mehmetçik sevgisiSURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki birliğe giderek askerlere destek veren Meryem Özdil (84), "Biz Osmanlı kadınıyız, kaçmayız ölümden. Askerlerimizin yolunda öleceğiz, ölürüm yiğitlerimin yoluna" dedi.

Meryem ninenin Mehmetçik sevgisi

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki birliğe giderek askerlere destek veren Meryem Özdil (84), "Biz Osmanlı kadınıyız, kaçmayız ölümden. Askerlerimizin yolunda öleceğiz, ölürüm yiğitlerimin yoluna" dedi.

Rejim unsurlarının saldırısının ardından Reyhanlı'da bulunan birliğe giderek askerlere destek veren 9 çocuğu ve 40 torunu bulunan Meryem Özdil, Osmanlı torunu olduğunu belirterek, 'Ben askerlere kurban olurum, gece orda, gündüz buradayım. Hainlik olmazsa onlar bizi vuramazlar. Benim dedelerim hep şehit olmuş. Biz de şehit olmaya hazırız" dedi.

'ESAD KİM OLUYOR?'

Meryem Özdil, Esad'a tepki göstererek, "O kadar vatandaşını öldürdü. Utanmıyor mu, sıkılmıyor mu? Vatandaşlarını Yunan öldürüyor" dedi.

Hatay meryem ninenin mehmetçik sevgisi

Meryem, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Miray Daner'den "Ölü askerlerin isimleriyle dolu hikayeniz olacak" diyen kişiye sert cevap
Sınırı geçmeye çalışan mültecileri vuran Yunan askeri kameralara el salladı Türk sevgilisinin darp ettiği Sırp model yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Yatakta ölmeyi bekliyordum Alacak kavgasına karışan amca ve yeğeni öldürüldü

Son Dakika Haberleri
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 21:32:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay meryem ninenin mehmetçik sevgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]