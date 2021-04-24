Hatay Milletvekili Güzelmansur: "Tüm Hatay'a geçmiş olsun" - Son Dakika

Hatay Milletvekili Güzelmansur: "Tüm Hatay'a geçmiş olsun"

HATAY - Hatay'ın Harbiye ilçisende freni boşaldığı iddia edilen vinçte 4 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur açıklamalarda bulundu.

Güzelmansur, "Bu yolda ağır yüklü araçların geçişi yasak olmasına rağmen freni boşaldığını tahmin ettiğimiz vinç 4-5 arabayı biçerek kaza yaptı. Tüm Hatay'a geçmiş olsun diliyorum. Yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı. Ben buradan vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara başsağlığı diliyorum. Arama kurtarma ve emniyet ekiplerimiz olayın en başından beri çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah bir daha bu denli kazalar yaşanmaz" dedi.