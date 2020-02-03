Hatay milli savunma bakanı hulusi akar, hatay devlet hastanesi'nde yaralıları ziyaretinin ardından... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay milli savunma bakanı hulusi akar, hatay devlet hastanesi'nde yaralıları ziyaretinin ardından... - Son Dakika

Hatay milli savunma bakanı hulusi akar, hatay devlet hastanesi'nde yaralıları ziyaretinin ardından...

6 saat önce

HATAY Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

HATAY Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu

Hatay milli savunma bakanı hulusi akar, hatay devlet hastanesi'nde yaralıları ziyaretinin ardından...

Hatay Devlet Hastanesi, Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:16 Kaynak: DHA
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