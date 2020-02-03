Hatay milli savunma bakanı hulusi akar, hatay devlet hastanesi'nde yaralıları ziyaretinin ardından... - Son Dakika

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Hatay milli savunma bakanı hulusi akar, hatay devlet hastanesi'nde yaralıları ziyaretinin ardından...
6 saat önce
HATAY Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:16 Kaynak: DHA
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