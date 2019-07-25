HATAY MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE MOBESE'DEN KASK DENETİMİ
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HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, polis, motosiklet sürücülerinin kask takıp takmadığını MOBESE'den denetlemeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:42 Kaynak: DHA
HATAY'ın Reyhanlı
ilçesinde, polis, motosiklet sürücülerinin kask takıp takmadığını MOBESE'den denetlemeye başladı.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü
Trafik Şube ekipleri, aralıksız devam ettikleri denetimlerine MOBESE kontrolünü de ekledi. MOBESE izleme Merkezi'nde görevli polisler, zorunlu olmasına rağmen kask takmayan motosiklet sürücülerinin plakalarını tespit ediyor.Sürücülere 108 TL ceza kesilerek, adreslerine gönderiyor.
BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN ANONS EDİLDİ
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce motosiklet sürücülerinin kask takmalarının can güvenlikleri açısından zorunlu olduğu ve MOBESE üzerinden de kask denetimi yapılacağı belediye hoparlöründen anons edildi. Ayrıca bilboardlara kask kullanımıyla ilgili uyarı afişleri asıldı. Polis
ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü uygulamalarda ise kask takan sürücülere duyarlı davranışları için teşekkür ederken, takmayanları da uyarıyor.
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