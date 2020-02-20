Hatay msb idlib bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay msb idlib bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız... - Son Dakika

Hatay msb idlib bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız...

7 saat önce

HATAY MSB İdlib bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

HATAY MSB İdlib bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır

Hatay msb idlib bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız...

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:47 Kaynak: DHA
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