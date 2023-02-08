Depremde Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili hayatını kaybetti - Son Dakika
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Depremde Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili hayatını kaybetti

08.02.2023 15:34

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Hatay'da enkaz altında kalan Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili hayatını kaybetti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, yıkılan müftülük binası ve lojmanlarda çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu, enkaz altında kalan İl Müftüsü Bilgili'nin cansız bedenine ulaşıldı.

MÜFTÜLÜK BİNASI VE LOJMANLARI HASAR GÖRDÜ

Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Hatay'ın depremden en fazla etkilenen bölgelerden olduğunu, müftülük binası ve lojmanların da hasar gördüğünü belirtti.

MİLLİ GÜREŞÇİ KAYAALP DE KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ

Milli güreşçi Rıza Kayaalp de TDV gönüllüsü olarak Hatay'a geldiğini ve arama kurtarma faaliyetlerine destek verdiğini söyledi. Bölgede çok büyük bir yıkım olduğunu belirten Kayaalp, arama kurtarma çalışmalarına asker, polis, gönüllü birçok kişinin katıldığını dile getirdi.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Hatay, Ömer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili hayatını kaybetti - Son Dakika

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