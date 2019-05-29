HATAY MÜSİAD'ın iftarında medeniyetler korosu

MÜSİAD'ın iftarında medeniyetler korosuMÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hatay Şubesi tarafından İskenderun ilçesinde verilen iftar yemeğinde Hatay Medeniyetler Korosu konser verdi.

MÜSİAD'ın iftarında medeniyetler korosu

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hatay Şubesi tarafından İskenderun ilçesinde verilen iftar yemeğinde Hatay Medeniyetler Korosu konser verdi.

MÜSİAD'ın iftar yemeğine Hatay Valisi Rahmi Doğan İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İşadamları oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit yakınları ve gazi aileleri katıldı. Kuran'ı -Kerim'in okunduğu duaların edildiği iftar yemeğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Medeniyetler korosu seslendirdiği eserleri ile unutulmaz bir iftar programına imza attı. Seslendirilen eserler kalabalık tarafından beğeni ile izlendi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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