Son Dakika Haberleri: HATAY MUSLIM HANDS DERNEĞİ'NDEN SURİYELİLER İÇİN 1,7 MİLYON DOLARLIK YARDIM
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HATAY MUSLIM HANDS DERNEĞİ'NDEN SURİYELİLER İÇİN 1,7 MİLYON DOLARLIK YARDIM

1 saat önce

MERKEZİ Londra'da bulunan Muslım Hands Derneği (Müslüman Eller) İdlib ve kırsalı ile Türkiye'de bulunan Suriyeliler için 81 TIR'dan oluşan 1,7 milyon dolarlık pirinç yardımının dağıtımına başlandı.

MERKEZİ Londra'da bulunan Muslım Hands Derneği (Müslüman Eller) İdlib ve kırsalı ile Türkiye'de bulunan Suriyeliler için 81 TIR'dan oluşan 1,7 milyon dolarlık pirinç yardımının dağıtımına başlandı.
Muslım Hands Derneği (Müslüman Eller) tarafından Güney Afrika, Londra ve Fransa'da bulunan Pakistan kökenli Müslüman yardımseverler, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Türkiye sınırına yakın İdlib kırsalında bulunan Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere toplam 81 TIR'daki pirinci, AFAD ve Türk Kızılay'ına teslim etti. Yardımlar, Türkiye'de başta Hatay olmak üzere, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep'te bulunan konteynır kentte yaşayan sığınmacılara dağıtılacak.
1,7 MİLYONDOLARLIK YARDIM
Toplam maliyeti 1.7 milyon dolar olan pirinç yardımının Türkiye'de kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacılara ulaştırılmak üzere 50 TIR Türk Kızılayı'na teslim edilirken, 31 TIR ise İdlib kırsalında bulunan ihtiyaç sahibi Suriyelilere teslim edilmek üzere AFAD'a teslim edildi.
Muslım Hands Derneği Başkanı Sayed Lakhte Hassan yardımları Türk yetkilileri ile yaptıkları görüşme sonrasında AFAD ve Türk Kızılay'ına teslim ettiklerini belirterek, "Merkezi Londra bulunan Muslim Hands Derneği örneği olarak Suriyeli kardeşlerimiz için başlattığımız gıda yardımı kampanyası kısa sürede amacına ulaştı. Kampanya İngiltere, Fransa ve Güney Afrika'da yaşayan Pakistanlı Müslümanlar tarafından organize edildi" dedi.
Öte yandan Türk Kızılayı adına 50 TIR'ını teslim alan Suriye yardımları operasyon masası sorumlusu Uğur Mahmut, pirincin Türkiye içerisindeki Suriyelilere dağıtılmaya başlandığını belirterek, "Pirinçler yurt içi kamplarda kalan Suriyeli misafirlerimize dağıtmak üzere her gün sevk edilmektedir. 244 ton Türkiye'de içerisindeki Suriyeli misafirlere dağıtılacak" diye konuştu.
Türkiye, Londra, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:08 Kaynak: DHA
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