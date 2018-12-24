Hatay Mutfağı Çin'de Tanıtıldı
1 saat önce
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) gastronomi alanında gastronomi şehirleri arasına dahil edilen Hatay mutfağı, Çin'in Chengdu kentinde tanıtıldı.
Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) gastronomi alanında gastronomi şehirleri arasına dahil edilen Hatay
mutfağı, Çin
'in Chengdu kentinde tanıtıldı.
Kent mutfağını ulusal ve uluslararası arenada tanıtan ve bu tanıtımlarla yerli ve yabancı turistlerin Hatay'a olan ilgisini arttırmayı hedefleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin son durağı Çin oldu.
Çin'de Hatay'ın birbirinden özel lezzetlerini sunduklarını belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ömer Faruk Çelebi
, "Organizasyon bizim açımızdan çok verimli geçti. Mutfağımızın eşsiz lezzetlerini yaparken şehrin TV
kanalı ülkesinde göstermek için 16 aşçı arasından sadece bizimle tam 3 gün boyunca birlikte oldu. Yemeklerimizi Çin damak tadına göre biraz değiştirip sunduk. Ülkemizde Hatay mutfağı ne ise Çin'de de Chengdu mutfağı aynı değerdedir. Bu çalışmamızda bize güvenip destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş
'a ve sunumlarıyla burada fark oluşturan Asuman Kerkez hocama teşekkür ederim" dedi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:33 Kaynak: İHA
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