Hatay Mutfağı Çin'de Tanıtıldı
15 dakika önce
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edilen Hatay mutfağı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Macao eyaletinde düzenlenen "International Gastronomi Macao 2019" yemek festivalinde tanıtıldı.
Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edilen Hatay
mutfağı, Çin Halk Cumhuriyeti
'nin Macao eyaletinde düzenlenen "International Gastronomi Macao 2019" yemek festivalinde tanıtıldı.
Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye personeli Hatay mutfak uzmanı Şef
Abdulcelil Erkan'ın kenti temsil ettiği festivalde, yöresel lezzetlerden keşşür pilavı, künefe, oruk, sarmaiçi ve humusun yoğun ilgi gördüğü belirtildi.
Erkan tarafından gerçekleştirilen özel sunum ve çeşitli şovlar eşliğinde sunulan Hatay mutfağı lezzetlerin katılımcılardan tam not aldığı kaydedildi.
Açıklamada Hatay mutfağının dünyaya tanıtılması ve uluslararası organizasyonlarda yer alması amacıyla önemli adımlar atmaya devam edileceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:03 Kaynak: AA
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