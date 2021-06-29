Hatay mutfağı ve gastronomisi, Gastro Show'da tanıtıldı - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, geçmişte 13 medeniyete ev sahipliği yapmış, çok kültürlü, aynı zamanda birçok zenginliği bir arada yaşatan, 2 bin 500 civarında çiçeğe ve 800 civarında tıbbi aromatik bitkiye sahip Hatay'ın, 600'ün üzerinde yemeği bulunduğunu belirtti.

Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ortaklığıyla gerçekleştirilen ve iki gün önce ziyaretçilerine kapılarını açan Gastro Show etkinliği, İstanbul'da devam ediyor.

Gastronomi endüstrisinin farklı segmentlerinden oluşan geniş yelpazede katılımcı ve ziyaretçi profilini "7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke" mottosuyla ağırlayan etkinlik kapsamında Hatay mutfağı ve gastronomisi, " Türkiye'nin Lezzet Köşesi" markası ile tanıtıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte kente ait lezzetler, Hatay Gastronomi Evi'nden Süleyman Şef'in anlatımı ile misafirlere sunuldu.

Etkinlikte konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, konuklara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Hatay'ın müthiş bir tarihi geçmişi var, kültürel birikimi var. Üç semavi dinin farklı mezhepleri, farklı kökenden gelen insanların yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı ve Anadolu'nun Akdeniz'e açılan son kapısı. Geçmişte 13 medeniyete ev sahipliği yapmış ve çok kültürlü, aynı zamanda birçok zenginliği bir arada yaşatan, 2 bin 500 civarında çiçeğe, 800 civarında tıbbi aromatik bitkiye sahip şehrin 600'ün üzerinde yemeği var. Bununla birlikte biz bu yemekleri 31 Ekim 2017'de UNESCO'ya tescil ettirdik. Şu anda UNESCO tarafından dünyada tescillenmiş 37 şehirden bir tanesi."

Medeniyetler Bahçesi Hatay Expo'su 10 Aralık'ta açılıyor

Yüzyıllardır biriken ve her medeniyetten Hatay'a miras kalan 600 çeşit yemeğin bir kısmını burada gurmelere, iş dünyasına tanıttıklarını belirten Savaş, "Bununla birlikte bu kadar güzel bitki örtüsüne sahip Hatay'ın uluslararası alanda tanıtılmasını istiyoruz ve Botanik Expo'su yapıyoruz. Botanik Expo'su adı altında, Hatay 2 bin 500 civarında çiçeğe ve 800 civarında tıbbi aromatik bitkiye sahip. Hatay'ın hem denizde, hem ovada hem de Amanos dağlarında gerçekten de müthiş zenginlikleri var ve biz bu zenginlikleri dünya ile paylaşmak istiyoruz. Bahçe kültürü adı altında Botanik Expo'su yapıyoruz. Medeniyetler Bahçesi adı altında yapmış olduğumuz Expo'da hem dünya mutfağını, dünya bahçelerini hem de Anadolu'daki mutfakları ve Anadolu Bahçeleri'ni misafirlerle paylaşmak istiyoruz." dedi.

Expo'yu iki bölgede hayata geçireceklerini, birinin Antakya Defne üzerinde 320 dönümlük bir arazi içerisinde, diğerinin de İskenderun Arsuz bölgesinde 100 dönümlük bir arazide olacağını bildiren Savaş, şunları kaydetti:

"İskenderun'daki Expo'da dünya mutfağı ve dünya bahçesi olacak, Antakya Defne'deki Expo'da Hatay ve Türkiye'deki büyükşehirlerimizden 15 tanesinin bahçelerini ve yemeklerini tanıtacağız. Bu tanıttığımız hem bahçeler hem mutfaklar bundan sonraki süreçte hem açık olacak ve Hatay'a gelen insanlar bu mutfaklardan lezzetleri tadacak. Açılışı 10 Aralık 2021'de yapacağız inşallah, her şey normalleşirse. Normalleşme ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz biz de o zaman kadar hazır olacağız."